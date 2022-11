Coupe du monde 2022 : la Belgique tire la sonnette d'alarme

La suite après cette publicité

La Belgique n'est pas au mieux à l'heure d'aborder la Coupe du monde. Avant d'affronter le Canada, le Maroc et la Croatie dans le groupe F, les troupes de Roberto Martinez ont perdu hier en match amical face à l'Égypte 2-1. En plus de la défaite, les Belges n'ont pas rassuré du tout dans le jeu et il y a de quoi s'inquiéter pour une nation qui fait figure d'outsider au Qatar. De Bruyne et Hazard n'ont pas semblé en grande forme, Batshuayi inexistant, tandis que Lukaku et Denayer sont blessés. Ce dernier pourrait même être forfait pour l'ensemble du Mondial. Pas de quoi avoir le sourire pour Thibaut Courtois.

Le gardien a même mis en garde ses partenaires. «On n'a pas besoin de jouer des matchs pour s'améliorer, c'est tactique, tu analyses ça sur les images et les entraînements. Tu peux jouer bien, jouer mal, ça dépend de comment on joue, et on n'a pas bien fait ce qu'on devait faire. On joue contre des équipes aux attaquants très rapides, ce sera difficile, si on ne joue pas mieux, on sera éliminés en poules. Si on joue mieux, on pourra faire une bonne coupe du monde. Si pas, voilà...» a-t-il lâché après la rencontre sur RTL Info. Il ne semble pas non plus si inquiet à 4 jours du premier match.

Les Belges sont dans le dur

«On ne doit pas s'inquiéter. On a joué un match amical à l'extérieur, face aux Égyptiens. Je ne sais s'il y a penalty, mais en première mi-temps, c'est pas mal. On a des choses à améliorer, je crois que 4-5 fois, ils nous prennent dans le dos. C'est un truc à améliorer, contre les Pays-Bas c'était déjà comme ça, c'est ça qui nous faisait mal. Le but, c'est dommage parce que c'est à cause d'un rebond sur un mauvais terrain. On ne peut pas encaisser après une minute en seconde mi-temps. Je crois qu'on va améliorer, en deuxième mi-temps, je trouve qu'on n'a pas bien joué jusqu'à notre but.» Il y a donc des axes d'amélioration.

«C’était un match amical, ce n’était pas un match de Coupe de monde, veut se rassurer le sélectionneur. On devait l’utiliser comme une rencontre préparative. Une défaite, c’est évidemment une déception au vu de la performance globale. L’Égypte mérite de gagner. Je ne suis pas content de notre performance. On se prépare depuis longtemps, c’était un moment important pour délivrer une bonne rencontre.» Confronté à pas mal de blessures, Roberto Martinez pourra toujours se satisfaire du temps de jeu engrangé par Eden Hazard et Jan Vertonghen, et par le très inexpérimenté Zeno Debast. Un bien maigre lot de consolation tout de même...