McDonald’s devient partenaire de l’OM

L’OM et McDonald’s deviennent partenaires officiels jusqu’en 2026. La marque de fast-food américaine, qui sponsorise d’ores et déjà la Ligue 1, s’allie donc avec l’Olympique de Marseille pour les deux prochaines saisons. Ce partenariat aura essentiellement un impact sur la région sud-est où des projets communs auront lieu entre le club et les restaurants de la franchise présents dans la région, en plus d’une exposition de la marque au stade Vélodrome, les soirs de match.

«Les restaurants McDonald’s du Sud-Est, nouveaux partenaires officiels de l’Olympique de Marseille. Nouveau partenaire titre de la Ligue 1 depuis début juillet, McDonald’s et les franchisés de l’enseigne poursuivent leur soutien aux clubs sportifs en rejoignant les rangs olympiens en tant que partenaire officiel du club», a écrit le club phocéen dans un communiqué officiel. Au même titre que Coca-Cola ou EAFC, McDonald’s devient partenaire officiel du club mais n’apparaîtra pas sur le maillot des phocéens.