Arthur Masuaku va débarquer au RC Lens !

Une nouvelle recrue est en approche du RC Lens. Forts d’une excellente première partie de saison, et surfant actuellement sur une historique série de 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues, les Sang et Or pensent aussi à se renforcer. Il faut dire que la place de leader, qu’occupait encore le club hier avant la victoire du PSG à Auxerre, nourrit quelques ambitions pour la suite du championnat.

D’après nos informations, Arthur Masuaku va débarquer sous la forme d’un prêt de six mois. Le latéral gauche s’est déjà mis d’accord avec le 2e de Ligue 1, qui s’apprête à disputer un choc ce soir au stade Vélodrome contre l’OM. Un terrain d’entente a également été trouvé avec Sunderland où le joueur de 32 ans a signé pour deux ans l’été dernier, arrivant libre de Besiktas.

Apte à jouer

Masuaku arrive en forme, lui qui a disputé les deux premiers matchs de sa sélection au Maroc. Il est apte à jouer et viendra pallier le départ de Deiver Machado, parti du côté de Nantes au début du mois de décembre.

Son expérience et son leadership (il est l’un des capitaines de la RDC) en feront un élément important pour cette seconde partie de saison. Lens, qui a vu juste dans son recrutement depuis cet été, est déjà ravi par ce nouveau coup à moindre coût.