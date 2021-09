Chelsea : Thomas Tuchel admiratif de N'Golo Kanté

Après la victoire de Chelsea sur la pelouse de Tottenham (0-3), l'entraîneur des Blues Thomas Tuchel n'a pas hésité à parler de la prestation décevante de certains de ses joueurs en première période, et remercie son arrière-garde : «Je n'étais absolument pas satisfait des 45 premières minutes. Il y a eu des performances individuelles qui ont été excellentes en première mi-temps de la part de Kepa et Thiago Silva, mais en général nous avons manqué d'intention, d'énergie et d'acharnement dans les duels et les ballons 50-50».

La suite après cette publicité

Le technicien allemand a également tenu à encenser son milieu de terrain français N'Golo Kanté, buteur face aux Spurs en seconde période : « Si vous avez N'Golo, vous avez quelque chose que tout le monde recherche. Vous avez tout ce dont vous avez besoin au milieu de terrain. Vous avez le rythme de travail, l'intensité, les gains de balle, le jeu habile, hors du ballon, avec le ballon, les dribbles, l'énergie et, aujourd'hui, même un but. [...] Je le vois tous les jours à l'entraînement et c'est difficile de croire à quel point il est bon. Ne commettez pas l'erreur de le réduire à des récupérations de balle. Il est excellent dans tous les jeux de possession que nous avons à l'entraînement. »