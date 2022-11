Mercato ASSE : Laurent Batlles veut changer la moitié de l'équipe !

Samedi 12 novembre 16h. Devant 20 000 spectateurs, l'AS Saint-Étienne sombrait une fois de plus à Geoffroy Guichard face à la modeste équipe de Rodez dans ce choc du bas de tableau de Ligue 2. Dans l'incapacité de réagir, les hommes de Laurent Batlles perdaient logiquement 0-2 avec un but contre son camp et en finissant à 10 la rencontre. De quoi terminer cette année 2022 de la pire des manières pour le club du Forez, à savoir à la dernière place du classement de Ligue 2. Une situation aussi terrible qu'inédite pour ce club français emblématique qui jouait, rappelons le, il y a encore quelques mois en Ligue 1.

« C’est quand même compliqué. C’est difficile, je suis désolé pour les gens qui sont venus très nombreux. J’ai vécu de très grands moments dans ce stade, et vivre des moments comme ça je ne suis pas habitué. Ce n'est pas ce que je voulais avec les joueurs. Est-ce qu'on peut dire qu'on a fait le match qu’il fallait, non. Ce n'est pas celui qu’on devait faire pour battre cette équipe-là. Il y a beaucoup de déception. Je pense à toutes les personnes de mon entourage, du club, aux supporters et aussi aux personnes qui m’ont fait venir ici », expliquait alors Laurent Batlles à la fin du match perdu face à Rodez.

Loïc Perrin affaibli, Batlles confirmé !

L'ancien coach de Troyes, qui était censé apporter le renouveau des Verts, ne parvient pas à sortir l'ASSE de sa terrible torpeur. Pire, il ne trouve aucune solution et fait vivre un véritable supplice aux supporters stéphanois à chaque sortie des Verts en Ligue 2. Touché mais pas coulé, le technicien stéphanois avait identifié les maux de son équipe et ce qu'il devait changer pendant cette longue trêve due à la Coupe du Monde au Qatar. « Il y a beaucoup de choses à changer, des attitudes qui ne sont pas bonnes, des joueurs à changer, un mercato à mettre en place, pour au moins revenir à un certain niveau sur le terrain et à un classement honorable pour notre club. Des décisions seront prises et on verra qui on pourra faire venir. »

Et ce dernier ne croit pas si bien dire puisqu'en coulisse la maison verte s'agite. Si de nombreux supporters réclament le départ du coach de l'ASSE et que des noms sont même déjà évoqués pour le remplacer, en interne on compte sur lui pour le match face à Annecy prévu le 26 décembre. Selon nos informations, Batlles est bel et bien confirmé sur le banc stéphanois. Son licenciement coûterait une fortune à l'actuelle lanterne rouge de Ligue 2 (il émarge à 35 000 € par mois) et le board stéphanois n'est pas convaincu qu'un départ de l'ancien coach troyen changerait quoi que ce soit.

Un mercato très animé s'annonce à Saint-Etienne !

Mais si Batlles est confirmé, Loïc Perrin, qui gère le recrutement de l'ASSE, va voir ses missions réduites considérablement notamment du fait des arrivées Luis de Sousa et de Jean Costa, deux noms soufflés par Laurent Batlles à Roland Romeyer. Deux hommes qui connaissent très bien le mercato des joueurs de Ligue 2. De quoi changer drastiquement de stratégie sur le marché des transferts, et ce, dès cet hiver.

Car les besoins identifiés par le coach forezien sont nombreux. Selon une source interne du club, Laurent Batlles veut changer quasiment la moitié de l'équipe. Il veut un attaquant, un ailier, un défenseur central, un piston gauche et un milieu défensif. Un gros casse-tête à venir pour la cellule de recrutement new-look de l'ASSE. Selon nos informations, un joueur a déjà été identifié par Batlles pour renforcer les Verts. Il s'agit d'un milieu de terrain international, qui évolue en France.