PSG : la belle montée en puissance d'Abdou Diallo

Sa prestation catastrophique contre l’AS Monaco le 20 novembre dernier paraît désormais bien loin. Ce soir-là, Abdou Diallo n’était que fébrilité. Dimanche soir, contre l’OL, c’est le Diallo version 2021 qui était présent sur la pelouse du Groupama Stadium. Solide dans les duels et ambitieux dans les relances, le joueur formé à Monaco a de nouveau brillé sur le côté gauche de la défense, où il semble avoir convaincu son entraîneur Mauricio Pochettino.

Voir Diallo dépanner à ce poste n’est pas nouveau. Le voir s’y épanouir, si. Alors que Layvin Kurzawa, malgré quelques coups d’éclats ponctuels, ne donne pas entière satisfaction, notamment sur la dimension défensive du poste, le gaucher de 24 ans apporte justement des garanties à ce niveau. Son entrée à la mi-temps face au FC Barcelone lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions a achevé de le démontrer.

Diallo a trouvé ses marques

Diallo a pris confiance dans le couloir gauche et on le remarque à ses prises d’initiative offensives plus fréquentes et plus tranchantes. Contre l’OL, il s’est permis à plusieurs reprises des montées pleines de jus. Son entente avec Mbappé s’affine, même s’il n’est pas évident d’être régulièrement servi par l’attaquant français…

Percutant offensivement, solide défensivement, rassurant athlétiquement, Abdou Diallo semble avoir pris le dessus sur Kurzawa aux yeux de Mauricio Pochettino. Jusqu’à quand pourra-t-il en profiter ? Absent depuis le 16 septembre dernier et sa blessure au genou survenue contre Metz, Juan Bernat se rapproche peu à peu d’un retour, son évolution étant jugée bonne par le staff médical. Doubler l’Espagnol dans la hiérarchie s’avèrera un défi de plus grande envergure pour Diallo.