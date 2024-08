Le Bayern Munich a pris sa décision pour Serge Gnabry

Serge Gnabry va rester au Bayern Munich. Après l’échec des Bavarois pour faire venir Désiré Doué, qui devrait s’engager avec le Paris Saint-Germain, l’ailier allemand devrait finalement être conservé. D’après Sky Germany, Vincent Kompany apprécierait beaucoup le joueur de 29 ans et ses dernières performances auraient convaincu en interne. Son compère, Kingsley Coman, lui n’est pas aussi certain concernant son avenir du côté de Munich. Le Français serait toujours poussé vers la sortie.

Celui qui a raté l’Euro avec l’Allemagne, à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, joue gros à l’aube de ses 30 ans et va tenter de se relancer sous les ordres de l’entraîneur belge. Titulaire indiscutable lors du dernier sacre en Ligue des Champions du Bayern Munich en 2020, Gnabry a peu à peu perdu sa place en Bavière. Avec l’arrivée de Michael Olise sur son côté droit, l’Allemand est plus menacé que jamais et devra performer pour garder sa place.