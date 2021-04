Les joueurs de Leeds débarquent sur WhatsApp

C'est une première mondiale, les joueurs de Leeds United seront désormais représentés à travers des émojis sur diverses messageries comme WhatsApp ou iMessage suite au partenariat du club anglais avec FanStickerz.

🔥 Your favourite #LUFC players are now available as Stickerz! Be the champion of your group chat and subscribe to receive new players and emotes each month!