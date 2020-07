PSG : Thomas Tuchel défend Mauro Icardi

La suite après cette publicité

Depuis la deuxième partie de la saison 2019/2020, Mauro Icardi (27 ans) a commencé à faire débat. En effet, après un début d’exercice canon ponctué par 18 buts entre septembre et décembre 2019 (toutes compétitions confondues), l’Argentin a ensuite moins marqué. Définitivement transféré au PSG, Icardi s’était ensuite distingué durant la préparation estivale parisienne en ratant plusieurs grosses occasions et en étant très discret dans le jeu. Mais pour Thomas Tuchel, il n'y a rien d’alarmant.

« Il était très fort durant les premiers matches amicaux. Il est toujours très fort avec Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Il aime jouer avec les trois dans le 4-4-2. Il a d’autres caractéristiques. Ce n’est pas nécessaire pour lui de toucher beaucoup de ballons. Pas nécessaire pour lui de décrocher au milieu. Ça reste un joueur dangereux dans la surface. Il doit mieux jouer, mais il va le faire. Il est très discipliné. Il comprend les choses très bien. Si on ne joue pas assez pour lui, on peut avoir le sentiment qu’il n’est pas en forme, mais ce n’est pas comme ça. Ce genre d’attaquant veut toujours marquer. C’est notre objectif de lui donner des ballons », a déclaré le coach allemand en conférence de presse.