Premier League : Chelsea corrige Southampton, Arsenal chute encore face à Brighton

Après la défaite de Manchester United face à Everton un peu plus tôt dans l'après-midi , la 32eme journée de Premier League se poursuivait avec notamment Chelsea et Arsenal qui affrontaient respectivement Southampton et Brighton. Défait lourdement à Brentford (1-4) lors de la dernière journée et après s'être incliné face au Real Madrid (1-3) en Ligue des champions, Chelsea avait à cœur de se relancer. Et c'est chose faite, de très belle manière.

Les Blues n'ont laissé aucune chance à Southampton dans cette rencontre et ont véritablement écrasé leur adversaire du jour. Après une demi-heure de jeu, les coéquipiers de N'golo Kanté menaient déjà 4-0. Rien que ça. Après l'ouverture du score de Marcos Alonso (8e), les trois offensifs du jour Mount (16e), Havertz (31e) et Werner (21e) y allaient chacun de leur but. De quoi totalement assommer les Saints qui ne voyaient pas le jour dans cette rencontre et qui encaissaient deux autres buts en début de seconde période. Les deux Allemands Havertz (54e) et Werner (49e) s'offraient un doublé et concluaient le festival offensif des Blues qui confortent leur troisième place.

Arsenal perd encore des points

Après une folle remontée en Championnat, Arsenal pouvait rêver d'une place en Ligue des champions, mais il fallait absolument se relever après la terrible défaite face à Crystal Palace (3-0) lors de la dernière journée. À l'Emirates Stadium, les Gunners recevaient Brighton et rien ne s'est passé comme prévu. Bousculée dès l'entame de match, la bande à Mikel Arteta concédait même l'ouverture du score. Le Belge Leandro Trossard trompait Ramsdale après un joli mouvement collectif. Juste avant la mi-temps, Martinelli égalisait, mais voyait son but être annulé pour une position de hors-jeu. Annonciateur d'un match compliqué.

Au retour des vestiaires, Brighton faisait encore bonne figure et gênait considérablement Arsenal en jouant les coups à fond. C'est d'ailleurs sur une autre belle action que le jeune Enock Mwepu faisait le break (67e). Méconnaissable, Arsenal n'avait pas de chance non plus au moment ou Odegaard puis Saka touchaient la barre (90e) à quelques secondes d'intervalle. Sans doute frustré par son match, Odegaard décochait dans la foulée une frappe de 30 mètres, contrée, qui finissait dans la lucarne de Sanchez (1-2, 90e). De quoi enflammer la fin de match. Mais le miracle n'a pas eu lieu grâce au portier espagnol qui a sorti le grand jeu (90e+4). Arsenal chute une nouvelle fois et réalise une très mauvaise opération au classement puisque Tottenham peut s'emparer seul de la quatrième place. Le bon coup au classement, il est pour Leeds (16eme) qui s'est imposé face à Watford (19eme) dans un match important pour le maintien. L'ancien Rennais Raphinha a inscrit un magnifique but dans cette rencontre avant que ses coéquipiers Rodrigo et Harrison ne scellent la victoire.