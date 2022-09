Quand Quique Setien refuse de parler de Messi

On l'oublie sans doute avec le temps qui passe mais il y a un peu plus de deux ans, le FC Barcelone mettait fin à l'aventure de Quique Setien à la tête de l'équipe première. Les 8 mois du technicien se sont révélés être un cauchemar avec en point d'orgue, cette fameuse élimination en Ligue des Champions contre le Bayern Munich 8-2. Cette humiliation mettra fin au contrat de Setien.

La suite après cette publicité

Son entente avec le vestiaire, et surtout avec Leo Messi, était des plus fraîches, ce que l'entraîneur de 63 ans confirme durant un entretien à Movistar Plus+, qui sera diffusée demain soir. «Je préfère ne pas parler de Messi», répond-il d'emblée à une question sur la Pulga. «C'est vrai qu'après il y a des situations particulières qui sont inconfortables. Au début, j'avais une très bonne relation, mais c'est vrai que plus tard ça s'est détérioré un peu à cause des résultats, parce que la situation du club n'était pas la meilleure... Je pense qu'il n'était pas content du tout.», reconnaît-il plus tard dans l'interview. Ça promet...