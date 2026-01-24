Menu Rechercher
Eddy Doué quitte le PSG

Par Allan Brevi
Le logo du PSG dans les tribunes du Parc des Princes. @Maxppp

C’est désormais officiel : Eddy Doué quitte le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain de 20 ans, qui évoluait avec le groupe Espoirs du PSG, s’est engagé avec l’Estrela Amadora, pensionnaire de première division portugaise. Révélé ces derniers mois par ses performances remarquées, le cousin de Désiré Doué poursuit sa carrière à l’étranger après plusieurs semaines de discussions.

CF Estrela da Amadora
💫 Eddy Doue é tricolor!
Un départ logique pour le club parisien comme pour le joueur. En fin de contrat en juin prochain, Eddy Doué ne disposait pas de perspective immédiate avec le groupe professionnel. Le PSG a donc accepté son transfert en échange d’un pourcentage à la revente, préférant anticiper plutôt que de le voir partir libre. Pour le milieu ivoirien de naissance, cette opportunité représente une étape importante dans sa progression, au sein d’un championnat portugais réputé pour sa capacité à révéler de jeunes talents.

