Le PSG annonce une grosse blessure pour Bradley Barcola

La tuile pour Barcola et le PSG. Touché à la cheville et sorti sur blessure hier soir lors du 1/8e de finale retour de Ligue des Champions face à Chelsea (0-3), l’international tricolore manquera les prochaines semaines de compétition. Le verdict est tombé ce mercredi, et les nouvelles sont bien moins positives qu’espéré comme l’a indiqué le PSG dans un bref communiqué médical.

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« Victime d’une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite lors du match d’hier contre Chelsea, Bradley Barcola sera indisponible ces prochaines semaines », indique le club de la capitale ce mercredi. Le journal L’Équipe va même plus loin et prévoit potentiellement un mois d’absence pour le joueur formé à l’Olympique Lyonnais.

Barcola pourrait rater le quart de finale

Forcément, Barcola va devoir renoncer au dernier rassemblement des Bleus avant la Coupe du Monde, alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste ce jeudi. Mais si les estimations venaient à se confirmer, l’attaquant parisien pourrait également manquer le quart de finale de Ligue des Champions avec son club.

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Pour rappel, le Paris Saint-Germain défiera le vainqueur du 1/8e de finale opposant Liverpool à Galatasaray (les Turcs se sont imposés 1-0 au match aller). Le match aller se jouera le 7 ou 8 avril tandis que la manche retour se disputera les 14-15 avril. Paris pourrait donc perdre l’un de ses plus gros atouts pour cette rencontre, alors que Barcola reste sur 5 buts marqués sur ses 6 derniers matchs.