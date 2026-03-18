Galatasaray : Noa Lang gravement blessé au doigt

Ce soir, Galatasaray n’a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Vainqueurs 1-0 à l’aller, les Turcs ont été balayés au retour du côté d’Anfield (4-0). Un match que n’oubliera pas de sitôt Noa Lang.

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Entré en jeu à la mi-temps, le Batave a dû céder sa place en fin de match. Après avoir percuté un panneau électrique, Lang s’est blessé au doigt et est même sorti sur civière. Selon les premiers retours en provenance de Turquie, «Lang aurait été gravement blessé par une profonde entaille au doigt.» Reste à savoir si le joueur en gardera des séquelles.