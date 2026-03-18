Chelsea : la prédiction estivale ridicule de Robert Sanchez sur le PSG

Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon un portier de Chelsea aurait déjà pu creuser sa tombe hier soir. En effet, l’été dernier, Robert Sanchez, le gardien des Blues, avait prédit quelle équipe allait-il affronter avec ses partenaires en Ligue des Champions, déclarant : « donnez-nous le PSG qu’on les élimine, comme ça ils n’auront pas d’excuses cette fois ». La séquence, qui avait fait grand bruit au moment de sa sortie tant elle était hautaine et humoristique, avait finalement tourné au cauchemar pour lui. Lors du huitième de finale aller au Parc des Princes, les Parisiens avaient cartonné leurs adversaires (5-2). La toile s’était donc moqué de lui, et cela a continué lors de la manche suivante.

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Hier soir, dans leur antre, les Londoniens n’ont pas vu le jour et ont encaissé trois buts, ne sauvant même pas l’espoir une seule fois lors de la seconde période (0-3). Étouffés par le pressing des joueurs de Luis Enrique, les locaux n’ont pas pu respirer pour tenter de s’imposer comme lors de la finale de la Coupe du monde des Clubs en juillet dernier, sur le même score. La victoire des Anglais semble être à des années lumières, et la prédiction estivale du rempart laisse donc à désirer ce mercredi…