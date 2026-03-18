Liverpool étrille Galatasaray : les réseaux s’enflamment

Liverpool devait renverser la tendance après son revers en Turquie la semaine dernière, et les hommes d’Arne Slot ont parfaitement rempli leur mission (4-0). Battus 1-0 à l’aller, les Reds savaient qu’ils avaient encore tout à faire à Anfield. Dominik Szoboszlai a lancé les siens après 25 minutes, refroidissant rapidement les espoirs turcs. Au retour des vestiaires, Hugo Ekitike puis Ryan Gravenberch ont définitivement plié la rencontre, avant que Mohamed Salah ne vienne alourdir le score en fin de match, et condamner les hommes d’Okan Buruk. Mais au-delà du score, les internautes ont surtout retenu une chose : Liverpool a retrouvé son identité. Intensité, justesse et spectacle, les Reds ont frappé fort.