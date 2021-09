Barça : Joan Laporta calme le jeu avec Ronald Koeman

En début de semaine, la presse néerlandaise avait publié une interview de Ronald Koeman qui a fait parler en Espagne. Le coach du FC Barcelone avait ainsi adressé quelques petits tacles à son président, estimant notamment qu'il « parle trop ». Joan Laporta a répondu ce mardi dans des propos rapportés par Marca.

«Je suis allé voir l'entraînement, je l'ai salué et encouragé. Je m'entends très bien avec Koeman, c'est quelqu'un que j'apprécie, j'ai confiance en lui et je lui donne tout mon soutien et mon respect», a expliqué le patron barcelonais. Voilà qui est clair...