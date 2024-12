Real Madrid : la renaissance bluffante de Jude Bellingham

Et si le Real Madrid retrouvait enfin le Jude Bellingham de la saison dernière ? Exceptionnel l’année dernière avec sa nouvelle équipe, le milieu anglais a connu début de saison 2024-2025 très compliqué. Avec l’arrivée de Kylian Mbappé, il a été contraint d’être replacé plus bas sur le terrain et a été un peu baladé par Carlo Ancelotti. Le technicien italien n’arrivait pas vraiment à trouver la bonne formule pour faire jouer toutes ses stars et Bellingham était parfois même "sacrifié". Pas de quoi briller et se mettre en confiance donc.

La suite après cette publicité

Mais depuis quelques semaines maintenant, l’ancien joueur du Borussia Dortmund commence à retrouver des sensations et partout sur le terrain. Toujours autant baladé sur le terrain par Ancelotti, Bellingham n’est plus perturbé et retrouve surtout le chemin des filets. Il avait attendu jusqu’au 9 novembre pour marquer en Liga et depuis, il n’a pas connu un seul match sans marquer. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives sur ses 5 derniers matches de Liga, l’international anglais a aussi brillé ce mardi en C1 face à l’Atalanta (3-2). Encore buteur, et positionné à gauche d’un 4-4-2 à plat, il a montré qu’il était bien au dessus dans ce rôle de milieu libre.

6 tirs cadrés, 6 buts pour Bellingham

Une performance XXL qui a logiquement été soulignée par toute la presse espagnole ce mercredi matin. «L’intelligence tactique de Bellingham fait peur » écrit ainsi AS alors que Marca attribue sa meilleure note à l’Anglais dans ses colonnes. Après la rencontre, Bellingham s’est d’ailleurs confié sur son retour en forme bluffant et son efficacité offensive (ses 6 derniers tirs cadrés ont fait mouche). «Je suis à mon meilleur quand je joue avec liberté. J’ai eu des rencontres avec Carlo qui m’ont aidé à retrouver cette liberté. Même avant de marquer des buts, je pense que je jouais bien. Mais ça me frustrait un peu de ne pas marquer et pas répondre aux attentes. Être impactant dans le jeu, c’est le plus important. Marquer des buts et des passes décisives, ce n’est pas ce qui compte, mais il fallait que je fasse le reste de mon travail très bien dans ce cas», a-t-il expliqué à la CBS après le match.

La suite après cette publicité

Un peu plus tard, Jude Bellingham a aussi évoqué l’efficacité du trio Vinicius-Bellingham-Mbappé puisque les trois ont trouvé le chemin des filets dans ce match. «Je ne pense pas qu’au club, on soit préoccupé par le fait que les stars doivent cohabiter ensemble. Mais je peux comprendre que les supporters aient des attentes sur la réussite de nous trois et de l’équipe. C’est bien d’avoir marqué nous trois mais ça ne sert à rien si on ne gagne pas les matches.» Une analyse honnête de la part de la star anglaise qui a donc rapidement fait taire les critiques. La presse espagnole et même anglaise ne peut que saluer le retour en forme d’un joueur à part et qui va forcément faire beaucoup de bien à son équipe.