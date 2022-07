Juventus : les premiers mots de Paul Pogba

La suite après cette publicité

Cet été, la mode est aux retours. Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ont ainsi retrouvé l'Olympique Lyonnais. Paul Pogba, lui, a décidé de revenir à la Juventus. Libre à l'issue de son aventure à Manchester United, le milieu de terrain - qui a hérité du n° 10, laissé libre par son ami Paulo Dybala (28 ans), parti à la recherche d'un nouveau défi - s'est engagé avec la Vieille Dame, où il a évolué entre 2012 et 2016, jusqu'en juin 2026.

Un choix qui le ravit, comme il l'a confié sur la chaîne Twitch du club turinois pour sa première prise de parole comme nouveau Bianconero. «Comme on dit en anglais, "Home sweet home". Je me sens vraiment bien. Dès mes premiers jours ici, il y a vraiment une atmosphère que je ne peux pas expliquer. Mais je suis très heureux et impatient de commencer à jouer avec la Juve, qui est mon équipe», a-t-il lâché avant de poursuivre.

«La joie de jouer»

«Ce maillot est tout pour moi. La Juve m'a donné l'opportunité d'être Pogba. Ce maillot et cette équipe sont tout et je veux rendre cette joie qu'ils m'ont donnée et respecter cette tunique. Mais aussi gagner des trophées. Parce que ce maillot et cette équipe ne méritent qu'une chose : gagner et être premier», a-t-il lancé, expliquant les motivations de son choix.

«Retrouver la joie de jouer au football. (...) J'ai toujours été en contact avec la Juve. Puis, j'ai parlé avec Pavel (Nedved) et avec le président (Andrea Agnelli). Ils m'ont parlé vrai et mon cœur a choisi. Je sentais très bien cette décision et je suis venu ici», a-t-il indiqué, envoyant un message aux supporters. «Je suis revenu très content et je suis très heureux. Je le serai encore plus lorsqu'on aura ramené le Scudetto à la maison. Allez la Juve, jusqu'au bout. On est ensemble», a-t-il conclu. Le bonheur, c'est simple comme un retour aux sources.