Timothy Weah devrait rester au LOSC !

Sur les tablettes du Valence CF mais aussi de Southampton, Timothy Weah va rester au LOSC la saison prochaine. Selon nos informations, le club nordiste n'a aucune intention de laisser partir l'international américain. Il faut dire qu'après avoir été gêné durant plusieurs mois par des blessures, l'ancien grand espoir du PSG monte clairement en puissance depuis quelques semaines.

La suite après cette publicité

Après une fin de saison canon (3 buts lors des 2 derniers matches de L1 avec le LOSC) et un but inscrit en sélection face au Maroc (3-0), le n°22 lillois, désormais titulaire avec les USA, veut enfin tenir une saison référence au plus haut niveau. Cela tombe bien, c'est également le souhait du LOSC.