PSG : Kylian Mbappé et ses occasions ratées

Le PSG a battu la Juventus 2-1 lors de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions et lance parfaitement cette campagne. Le héros de la soirée se nomme Kylian Mbappé, auteur d'un double en première période. Pourtant, l'attaquant n'était pas totalement satisfait après la rencontre et on le comprend. Il a assuré à RMC qu'il nourrissait quelques regrets de ne pas avoir marqué un troisième but, lui qui a manqué plusieurs occasions, notamment après la pause. Converties, celles-ci auraient fait beaucoup de bien aux Parisiens, plus en difficultés sur la suite de ce match.

«J'ai raté beaucoup de buts dans ma vie, je vais en rater encore beaucoup et je vais en marquer beaucoup, c'est des faits de jeu. On joue, on passe vite à autre chose parce que sinon c'est comme cela qu'on pénalise notre équipe. Ce n'est pas en ratant mais en pensant aux ratés, entame-il. Je veux toujours aller plus haut, continuer à m'améliorer. Je pouvais marquer un troisième but aujourd'hui. Mais je pense que je marquerai samedi et la semaine prochaine.» Réponse face à Brest alors lors de la prochaine journée de championnat.