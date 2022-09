Ligue des Champions : la drôle de soirée de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

À l'image de la première moitié de sa carrière, Kylian Mbappé a démarré très fort en cette première soirée de Ligue des Champions de ce nouveau cru. Un doublé expresse et magnifique, grâce à un service en louche de Neymar (5e), et un centre au cordeau d'Hakimi (22e) envoyant le PSG vers une victoire de prestige face à la Juventus au Parc des Princes (2-1). La partition individuelle mais aussi collective semblait parfaite.

«Il a été formidable, encense Marquinhos après la rencontre. Il a marqué deux buts et c'est très important pour nous. C'est important les occasions qu'on a, surtout en début de match de les tuer. Ça débloque un match, ça change l'histoire d'un match. C'est le genre de match difficile où nous les grands joueurs, on veut montrer notre valeur. Lui, il n'est pas différent. C'est un champion. Il l'a montré plein de fois, encore aujourd'hui.»

«Ça fait plaisir d'avoir ce genre de jouer avec la puissance et la qualité qu'il a. Comme je dis souvent, il faut que nous en défense on reste costaud et prendre le moins de buts possible, poursuite le capitaine du PSG. On a une attaque qui est d'une grande qualité, qui peut marquer un ou deux buts minimum. Si on arrive à faire notre travail derrière et à ne pas prendre de but, on va avoir la victoire parce que notre attaque est vraiment puissante. »

Mais l'étoile a pâli en seconde période, comme toute l'équipe. Le club de la capitale s'est mis à ronronner, à courir avec moins d'efficacité, au milieu notamment où Vitinha s'est essoufflé. La défense tremblait un peu plus, tandis que Donnarumma commettait une erreur sur sa sortie, relaçant la Vieille Dame (53e). Deux minutes avant pourtant, Mbappé manquait la balle du 3-0. Pire qu'une situation loupée, il oubliait Neymar sur sa gauche, définitivement seul face au but.

Le Brésilien a râlé contre son coéquipier, trop égoïste sur ce coup-là. Mbappé a pesté, contre lui-même sans doute. Cette occasion a aussi permis aux Bianconeri d'exister encore un peu dans ce match, notamment après la réduction de l'écart de McKennie. Le PSG a même eu peur jusqu'au bout. La faute à un nouveau manque de réalisme du champion du monde (64e, 90e). Additionné aux échecs de Messi (67e) et Neymar (90e), ça fait beaucoup et quand le réalisme n'est pas toujours là, c'est tout le PSG qui tremble.