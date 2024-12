L’Espagne supplie Marco Asensio de quitter le PSG

Une première saison d’adaptation, puis l’explosion ? Lorsque le Paris Saint-Germain enrôlait Marco Asensio à l’été 2023, beaucoup étaient persuadés que l’écurie francilienne venait de signer un des gros coups du mercato. Mais pour l’instant, l’aventure parisienne de celui qui fut un temps considéré comme le plus gros espoir du football espagnol est pour le moins compliquée. Après une première saison d’adaptation, le joueur formé à Majorque était attendu au tournant lors de cet exercice 2024/2025, qui avait d’ailleurs plutôt bien commencé pour lui.

Son entame de saison avait effectivement été assez bonne, avec un but et deux passes décisives sur les quatre premières journées, toutes démarrées en tant que titulaire. Mais au fur et à mesure que la saison a avancé, l’effet Asensio s’est vite dissipé et il a perdu en importance, tout comme ses prestations étaient moins intéressantes. En décembre, il n’a joué que 11 minutes, avec une entrée en jeu en Ligue 1 face à Auxerre alors que le PSG a disputé cinq rencontres au cours de ce dernier mois de l’année.

Asensio doit partir !

Une situation qui fait logiquement parler en Espagne. Un temps très important avec la sélection espagnole, Asensio n’a pas disputé la moindre minute avec la Roja depuis septembre 2023. Et au vu des récents résultats de la nation ibérique, de la qualité de son vivier et de sa jeunesse et du temps de jeu anecdotique d’Asensio en club, tout indique qu’on est pas près de le revoir sous la tunique rouge et jaune. Pour la presse espagnole, il n’y a aucun doute sur ce que doit faire le principal concerné pour se relancer… « A un mois de fêter ses 29 ans, c’est peut-être le moment pour Marco Asensio de réfléchir sérieusement à sa situation à Paris », peut-on par exemple lire du côté de Marca, où on l’incite clairement à partir.

Son absence face à Lens, match pour lequel Luis Enrique ne l’a pas convoqué alors qu’il ne semblait pas être blessé, n’est pas passée inaperçue. Le quotidien AS évoque notamment un « mystère Asensio », et explique que « son avenir pourrait s’écrire loin de la capitale française ». Pour Relevo, « il se passe quelque chose avec Asensio ». Le journal Sport précise tout de même qu’Asensio est heureux à Paris et qu’il compte convaincre Luis Enrique. Mais pour les médias espagnols il n’y a aucun doute : Asensio doit partir…