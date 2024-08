Ligue 2 : Lorient s’incline à Amiens, Metz arrache le nul contre Laval

3e journée de Ligue 2 et première défaite pour Lorient dans ce championnat où il apparaît comme l’un des favoris. Le relégué de la saison dernière a chuté sur la pelouse d’Amiens 1-0 ce samedi et un but de Bakayoko (37e). En dépit d’une tête de Talbi sur le poteau de Gurtner, les Merlus ont montré trop peu de chose pour revenir. Ils abandonnent les premières places à leurs principaux rivaux et tombent au 6e rang avec 6 points, comme Amiens désormais 5e.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Amiens 6 3 3 2 0 1 4 1 5 Lorient 6 3 2 2 0 1 3 1

Dans l’autre match du début d’après-midi, Metz a eu très chaud lors de la réception de Laval, mais comme face à Bastia il y a quinze jours, les Grenats ont arraché le nul 1-1 dans le temps additionnel. Traoré (90e+4) a répondu à l’ouverture du score de Thomas (5e). Les Messins sont 8es alors que les Tangos, sans doute pleins de regrets, sont 15es avec un petit point.