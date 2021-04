PSG : Mauricio Pochettino calme le jeu autour de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

L'information est venue d'Espagne hier, et de plusieurs médias différents. Kylian Mbappé aurait tranché sur son avenir. Et il aurait décidé de quitter le PSG à l'issue de la saison, avec la volonté de rejoindre le Real Madrid. Il aurait même déjà communiqué tout cela à la direction parisienne. Sauf que ce n'est pas la version livrée du côté du club de la capitale. Le directeur sportif Leonardo attendrait toujours la réponse de l'attaquant français de 22 ans. Et il commence à s'impatienter.

Mais qu'en pense l'entraîneur Mauricio Pochettino ? Contre le Bayern mercredi soir, on a pu constater que les innombrables rumeurs sur son futur choix n'impactaient pas les performances de Mbappé. Mais peut-être que le coach argentin est plus préoccupé que son joueur par ce qui pourrait devenir une distraction trop grande dans cette fin de saison à enjeux multiples.

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a évoqué le sujet. « Nous sommes habitués à ces rumeurs sur les grands joueurs, Kylian est un top joueur, dans les grands clubs. Kylian est tranquille, il est calme et concentré pour aider l'équipe. Il est très mature pour son âge. Il veut donner le meilleur. Le club veut que Kylian continue. Je pense que ces rumeurs auront zéro conséquence dans la performance de Kylian. » Ce serait encore mieux s'il le prouve une nouvelle fois mardi prochain !