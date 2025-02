Rennes : les mots forts de Habib Beye sur Seko Fofana

Nommé entraîneur du Stade Rennais en lieu et place de Jorge Sampaoli, Habib Beye affiche un bilan de 2 victoires et 1 défaite pour ses trois premières rencontres sur un banc de L1. L’ancien de l’OM espère réussir sa mission, lui qui s’appuie sur les cadres de l’équipe, dont Seko Fofana. Arrivé cet hiver après une expérience de 18 mois en Arabie saoudite, le milieu de terrain ne fait pas encore l’unanimité. Mais Beye a confiance en lui. C’est ce qu’il a expliqué en conférence de presse. Ses propos sont relayés par RMC Sport.

La suite après cette publicité

«Je pense que vous êtes durs sur l’expression "entrée neutre". Ce n’est pas facile de rentrer dans un match comme celui-ci (contre le LOSC). Je l’ai dit et je le répète, j’ai toute confiance en Seko. J’ai trouvé que c’était un joueur qui, cette semaine, était encore monté en puissance sur l’aspect athlétique. Il est aussi monté en puissance en termes de confiance, dans cette volonté de faire partie de ce groupe-là et d’apporter toutes ses qualités. Je lui ai parlé cette semaine en lui disant qu’aujourd’hui je savais le joueur qu’il était et qu’il fallait qu’il soit totalement libre et en confiance pour s’exprimer lorsqu’il en aura l’opportunité. Mais ce qui est sûr, c’est que je ne questionne pas du tout le niveau de Seko Fofana. C’est pour moi un très grand joueur et il montrera toutes ses qualités. Il l’a déjà fait ici (en Ligue 1) et il continuera à le faire au Stade Rennais.» L’ancien joueur de Lens appréciera.