OL : le diagnostic est tombé pour Corentin Tolisso !

La scène en a laissé plus d’une bouche bée. Dimanche soir, l’AS Saint-Étienne menait 1-0 dans le derby face à l’Olympique Lyonnais grâce à un but de Lucas Stassin. Tout allait bien pour des Verts ultra-dominateurs quand le jeune attaquant belge s’est rendu coupable d’une vilaine semelle sur Corentin Tolissio à la 23e minute de jeu. Le tournant du match pensait-on, car l’arbitre, François Letexier, dégainait rapidement le carton rouge. Au vu des ralentis, la décision semblait incontestable. Mais quelques instants plus tard, coup de théâtre.

Les arbitres vidéos appelaient Letexier dans son oreillette et lui demandaient d’aller voir l’action sur son écran. Une fois encore, les ralentis proposés par le diffuseur laissaient penser que l’arbitre du match allait confirmer sa décision. Stassin a taclé Tolisso par-derrière, sans maîtriser son geste, expulsion logique. L’étonnement a donc été total, notamment chez les Lyonnais, quand François Letexier est revenu sur le terrain pour annuler le carton rouge et sanctionner Stassin d’un simple carton jaune. Un événement lourd de conséquences puisque le buteur stéphanois a scellé le sort du match en s’offrant un doublé en deuxième période.

Corentin Tolisso ne souffrirait que d’une simple entorse du genou

À l’issue du match, les Gones ne décoléraient pas, même après les excuses de Letexier. Sorti en larmes et sur civière, Tolisso souffrait d’une petite entorse du genou selon les premiers échos, mais refusait d’accepter les mots de l’arbitre. «Les excuses de Monsieur Letexier n’atténueront ni la douleur, ni l’incompréhension». De son côté, Stassin restait droit dans ses bottes. «Je suis un peu étonné car je pensais qu’il allait me mettre jaune mais il m’a mis rouge. Ce n’était pas un geste pour faire mal mais il protège bien son ballon avec ses chevilles. Ce n’était pas mon intention de le blesser. Le carton rouge ? Je pensais qu’il allait revenir sur sa décision. S’il avait mis rouge, ça aurait été sa décision et ça aurait changé le cours du match», déclarait le Belge au micro de DAZN.

Depuis, l’OL et ses sympathisants attendaient surtout le diagnostic final concernant leur milieu de terrain. Élément clé de Paulo Fonseca revenu aux portes de l’équipe de France, Tolisso priait pour ne pas voir sa fin de saison être gâchée. Et d’après les informations délivrées par RMC Sport, le natif de Tarare ne souffrirait que d’une simple entorse du genou. Un miracle selon de nombreuses personnes de son entourage et du service médical de l’OL. Ainsi, l’ancien du Bayern Munich devrait être en mesure de refouler la pelouse d’ici à la fin de saison, même si aucune durée exacte n’a encore été divulguée par le club. Une bonne nouvelle pour les Gones qui sont en plein sprint final pour aller chercher une place qualificative pour la prochaine édition de Ligue des Champions.