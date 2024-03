Javier Tebas ne freinera pas le Real Madrid sur le dossier Mbappé

Après presque deux ans d’attente, Kylian Mbappé (25 ans) va enfin rejoindre le Real Madrid. L’attaquant arrive en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, et a décidé de rejoindre la capitale espagnole comme nous vous le révélions en exclusivité le 7 janvier dernier. Le président de la Liga se réjouit de ce mouvement, attractif pour le championnat ibérique. D’ailleurs, comme le relaie le média Sport, il ne freinera pas la transaction, comme il avait pu le faire avec Joao Félix à Barcelone par exemple.

«Une chose est ce que les clubs paient aux joueurs et ensuite, selon le cas, il y a des évaluations internes de LaLiga qui adaptent ces chiffres aux prix du marché. Nous avons évalué le contrat de Joao Félix à un montant nettement supérieur à celui que le Barça paie pour lui», a-t-il d’abord expliqué au sujet du prêt de l’attaquant portugais, avant d’affirmer qu’un «club qui fait des bénéfices se porte bien et nous ne pouvons pas le limiter», faisant référence ici au Real Madrid et sa situation économique. Une chance pour les Merengues.