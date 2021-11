Real Madrid : Ancelotti répond à la polémique Hazard

Présent dans le groupe du Real Madrid pour la venue du Shakhtar Donetsk (2-1, 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions), mercredi à Santiago Bernabéu, Eden Hazard (30 ans) n'a pourtant pas disputé la moindre minute dans cette rencontre. Une absence qui ne manque pas de réalimenter la situation inquiétante du Diable Rouge en terres madrilènes. Auteur de dix matchs toutes compétitions confondues, pour seulement quatre petites titularisations en neuf rencontres de Liga, cette saison, le milieu offensif belge a donc vécu une nouvelle frustration face aux Ukrainiens.

Interrogé en conférence de presse, Carlo Ancelotti, qui avait récemment promis du temps de jeu pour l'ex-Lillois, s'est ainsi justifié de son choix de le laisser sur le banc pour cette rencontre : «c’est normal d’être énervé parfois, encore plus dans ce contexte. Je comprends parfaitement la réaction d’un joueur qui s’est échauffé pendant 40 minutes sur le bord de la pelouse en seconde période sans entrer en jeu au final. J’ai dit à ces joueurs que j’étais désolé, mais que je ne voulais pas effectuer de changements. Marcelo s’est lui aussi échauffé pendant 40 minutes, et c’est pourtant un joueur qui a remporté plusieurs fois la Ligue des Champions. Je suis navré, mais mon rôle est parfois difficile et ingrat.» Pas sûr que les excuses de l'Italien rassurent pour autant le principal intéressé quant à sa situation à la Casa Blanca...