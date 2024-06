Le Real Madrid ne veut pas lâcher Brahim Diaz

Cette saison, le Real Madrid a connu beaucoup de succès. Sous les ordres de Carlo Ancelotti, les Merengues se sont baladés aussi bien en Liga qu’en Ligue des champions. Le technicien italien a pu compter sur un effectif fiable et qui n’a jamais déçu malgré les nombreux bricolages à certains postes. Et ce n’était pas gagné puisqu’en début de saison, l’effectif semblait avoir quelques manquements, notamment en attaque et en défense. Mais des joueurs comme Joselu et Brahim Diaz ont parfaitement joué leur rôle.

Si le buteur espagnol a sauvé les siens à plusieurs reprises, c’est aussi le cas de l’international marocain. Revenu de son prêt réussi du côté de l’AC Milan, Brahim Diaz souhaitait s’imposer durablement dans son club de cœur malgré une grosse concurrence en attaque. Et dans un club qui joue près de 60 matches par saison, il a eu l’occasion de s’illustrer aussi bien en Liga qu’en Ligue des champions. Auteur de 12 buts et 9 passes décisives en 44 matches cette saison, il a ainsi terminé l’année en étant le 5e meilleur buteur du club et le troisième joueur ayant le plus de titre d’homme du match.

La Roma et Tottenham recalés

De quoi lui permettre de se montrer à son avantage dans une équipe de très haut niveau. Mais le Real Madrid veut tout rafler et l’arrivée de Kylian Mbappé en attaque va encore réduire logiquement le temps de jeu du Marocain même si Joselu a quitté le club. Suffisant pour remettre son avenir en jeu ? Pas du tout. Selon nos informations, le Real Madrid a été très clair à ce sujet : il ne compte absolument pas se séparer de Brahim Diaz cet été. Même son de cloche du côté du joueur qui se sent très bien à Madrid et qui veut continuer à porter le maillot madrilène la saison prochaine.

Ces dernières semaines, plusieurs clubs avaient d’ailleurs tenté de prendre la température. C’est notamment le cas de Tottenham et de la Roma. Mais, les deux clubs ont essuyé un refus catégorique de la direction du Real Madrid qui estime que Brahim Diaz sera encore utile la saison prochaine. Et Carlo Ancelotti qui apprécie beaucoup le joueur ne semble pas non plus vouloir s’en séparer aussi vite. Il faudra donc une offre irrefusable pour réussir à convaincre le Real Madrid. Mais un départ n’est donc clairement pas à l’ordre du jour.