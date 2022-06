Cameroun : l'hallucinant discours de Samuel Eto'o après la victoire face au Burundi

La suite après cette publicité

Ce jeudi, le Cameroun s'est difficilement imposé face au Burundi (1-0) lors de la première journée de qualification à la CAN 2023. Si le résultat est positif, le président de la fédération camerounaise Samuel Eto'o n'a pas du tout apprécié la manière et l'attitude de ses joueurs. Et il leur a fait savoir dans le vestiaire à sa façon.

«Je ne suis pas du tout content. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fout de qui il y a en face de vous, vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant des années, car on manquait des Coupes du monde, mais je sais quel problème j'avais. Cela ne va pas se passer tant que je serais président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Si vous voulez porter le maillot de cette équipe, vous faites le job. Sinon, ne venez pas et je serais content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été à votre place pendant très longtemps. Vous vous dites que je suis un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là et je sais pourquoi j'ai raté. Je vais tout vous donner même ma vie pour votre dans les meilleures conditions. Mais quand on vient, c'est le Cameroun. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerais ma vie pour ce pays. J'y arriverai avec vous ou sans vous. Si vous voulez être du voyage, il va falloir vous bouger. Personne n'est assuré d'être au Mondial. Et si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui personne n'y sera.»