Suisse : de promu à quasiment champion, l’histoire extraordinaire du FC Thoune !

Être promu dans une première division européenne est souvent synonyme de complications et de maintien difficile. En France, le FC Metz se dirige vers la relégation, le Paris FC bataille pour sa place dans l’élite quand Lorient a su se donner de l’air après un début de saison mitigé. Cependant, des promus qui sont capables de jouer les premiers rôles, c’est possible aussi. En France, on a l’exemple de l’AS Saint-Étienne lors de la saison 1963-1964. Pourtant promus, les Verts remporteront alors le deuxième sacre de leur histoire. On a aussi l’exemple de Monaco dauphin du Paris Saint-Germain lors de la saison 2013/2014 pour sa remontée. En Suisse, on est en train de vivre une histoire de ce genre avec le club du FC Thoune.

La suite après cette publicité

Club installé dans le paysage suisse au 21e siècle, le FC Thoune avait fait parler lors de la saison 2004-2005 en étant dauphin du FC Bâle, ce qui a permis au club de disputer la Ligue des Champions. Sortant le Dynamo Kiev (3-2 au cumulé) et Malmö (4-0 sur l’ensemble des deux matchs) pour atteindre la phase de poules, Thoune terminera alors troisième derrière Arsenal et l’Ajax Amsterdam, mais devant le Sparta Prague. Une période dorée pour Thoune qui ne va pas durer, car deux ans plus tard le club sera relégué en deuxième division. Remonté au bout de deux ans, Thoune connaîtra ensuite dix saisons dans l’élite, participant parfois à la Ligue Europa avant de redescendre à la fin de la saison 2019-2020. Végétant en seconde division pendant 5 ans, Thoune a fait son grand retour depuis la saison dernière.

Thoune a vite affiché ses ambitions

Sacré champion de deuxième division à la fin de la saison 2024/2025, le FC Thoune a obtenu sa promotion dans l’élite. Et le club qui disposait malgré tout d’un des trois plus petits budgets du championnat visait le top 6 (sur 12 ndlr) synonyme de play-offs pour le titre et l’Europe et donc de maintien tranquille. «Il y a une version courte et une version longue. Bien sûr que le top 6 est un objectif. Mais le plus important, c’est d’éviter la lutte contre la relégation. Le formuler, ça n’a pas de sens. C’est évident. Avec nos moyens, on doit d’abord s’en éloigner. Mais si on veut être un peu ambitieux, alors oui : top 6» confiait le président Andres Gerber à Blick.

La suite après cette publicité

Porté par un projet long terme avec le coach Mauro Lustrinelli, en place depuis l’été 2022 et qui a été prolongé jusqu’en juin 2028, le FC Thoune a surfé sur ce qui avait bien marché en deuxième division. Avec son 4-4-2 losange redoutable, Thoune n’a pas fait de folie sur le mercato avec 1,69 million d’euros dépensés avec notamment l’arrivée du Martiniquais Brighton Labeau en provenance de l’En Avant Guingamp. Un joueur de Ligue 2 comme principale recrue avec Kastriot Imeri prêté par les Young Boys de Berne, on était loin d’une fièvre acheteuse pour le club rouge et blanc. Mais justement, c’est cette unité qui lui a permis de déjouer les pronostics. «Il y a à Thoune une vraie continuité : un entraîneur en place depuis longtemps, un groupe stable. C’est peut-être ce qui manque aujourd’hui au football suisse, où tout change trop vite» confiait Patrick Rahmen, l’entraîneur de Winterthour à Blick.

Une saison de tous les records

Démarrant avec 4 victoires de rang, Thoune a vite pris la saison par le bon bout. Malgré un accroc contre Grasshopers (1-1) et des défaites face au FC Bâle (3-1) et aux Young Boys de Berne (4-2), les Bernois ont ensuite enchaîné six victoires d’affilée quand leurs adversaires étaient irréguliers. Leader, le FC Thoune se présentait déjà comme un prétendant crédible au titre fin octobre. «Notre première place n’est pas volée. C’est le fruit d’un travail propre et honnête. Je ne vois donc pas pourquoi nous devrions écarter cette idée», confiait alors Andres Gerber le directeur sportif. Quelques mois plus tard, on peut dire qu’il a eu raison.

La suite après cette publicité

Du côté de Thoune, le danger est partout puisque cinq joueurs comptent aux moins six buts avec Elmin Rastoder (12), Christopher Ibayi (9), Franz-Ethan Meichtry (8), Leonardo Bertone (8e) et Kastriot Imeri (6). Meilleure attaque (62 buts inscrits) et meilleure défense (29 buts concédés) du championnat, le FC Thoune a tout simplement assommé le championnat suisse et reste sur dix victoires d’affilée. Thoune a gagné tous ses matches en 2026 et n’a pas connu la défaite depuis le 13 décembre dernier. Sa série magique n’a été réalisée par aucun des clubs des 5 grands championnats européens puisque les cadors que sont le FC Barcelone et le Bayern Munich n’ont pas enchaîné plus de neuf victoires.

Un signe de suprématie sur le football suisse qui permet au FC Thoune de compter 14 points d’avance sur le FC Saint-Gall au classement de la Super League suisse dans une saison où le podium de l’an dernier, à savoir le FC Bâle (champion), le Servette (vice-champion) et les Young Boys (3e) sont hors du coup puisqu’ils sont respectivement quatrième, dixième et cinquième. Affrontant Saint-Gall ce soir, Thoune peut quasiment assurer le titre en cas de victoire alors qu’il restera ensuite cinq journées de saison régulière et cinq rencontres de play-offs. Le club bernois se rapproche doucement d’un premier titre historique où il aura particulièrement séduit.