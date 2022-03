Chelsea bientôt lâché par un sponsor

Rien ne va plus à Chelsea. Il y a une bonne semaine, Roman Abramovitch, proche du gouvernement russe, a officialisé la mise en vente et son retrait du club. Mais l'homme d'affaires n'a plus les mains libres puisque le gouvernement britannique a décidé de sanctionner durement son club. Les Blues ne pourront pas recruter entre autre.

Et comme si cela ne suffisait pas, les pensionnaires de Stamford Brigde serait sur le point d'être lâchés par un sponsor. C'est ce qu'explique The Sun qui précise que la société de télécommunication Three, présente sur l'avant de la tunique des Blues, serait prête à se désengager. Cela représenterait un énorme manque à gagner pour Chelsea puisque Three injecte environ 47,6 millions d'euros par an. Les deux parties sont actuellement en pourparlers d'après ce que le sponsor a confié au Sun.