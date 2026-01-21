Tottenham cible un ailier de Premier League

Tottenham s’intéresse de près à Crysencio Summerville, ailier de West Ham, quelques jours seulement après que le Néerlandais a marqué contre les Spurs en Premier League. Recruté à l’été 2024 en provenance de Leeds pour environ 29 millions d’euros, Summerville figure parmi les profils étudiés par le club londonien pour renforcer son couloir gauche offensif. Les dirigeants des Spurs cherchent une solution durable à ce poste depuis le départ de Son et le joueur de 24 ans correspond au profil recherché par le staff selon le Daily Mail.

La suite après cette publicité

Cette saison, Summerville totalise 2 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues sous le maillot des Hammers. S’il alterne le bon et le moins bon dans un contexte collectif délicat, l’ailier reste un élément important de l’effectif, qui ne souhaite pas s’en séparer alors que West Ham lutte pour son maintien. Tottenham reste toutefois attentif à la situation, dans un marché hivernal où les opportunités offensives sont rares.