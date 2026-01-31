Menu Rechercher
LdC : le Real Madrid a raté 20 M€

Par Allan Brevi
Florentino Perez @Maxppp

L’échec du Real Madrid en phase de groupes de la Ligue des Champions pèse lourd financièrement. En terminant hors du top 8, le club madrilène a laissé échapper environ 9 millions d’euros, auxquels s’ajoutent les 11 millions d’euros liés à une qualification directe pour les huitièmes de finale. Ces 20 millions d’euros de manque à gagner pourraient toutefois être partiellement récupérés grâce aux bonus UEFA pour la qualification via les barrages et aux recettes générées par le match au Bernabéu.

Malgré ce contexte, le Real Madrid a tout de même perçu 39 millions d’euros de primes UEFA. Une partie provient du montant fixe pour les 36 équipes de la phase de groupes (18,62 M€), les 5 victoires en groupe ont rapporté 10,5 M€, et la neuvième place finale a généré 8,932 M€ selon AS. À cela s’ajoute un bonus supplémentaire d’un million d’euros pour sa position finale entre la 9e et la 24e place, ce qui permet de limiter l’impact économique de leur parcours décevant.

