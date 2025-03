Barça : Vitor Roque ne voulait pas rentrer au Brésil

À 20 ans, Vitor Roque a fait un (premier ?) passage éclair en Europe. Recruté par le FC Barcelone en 2024 contre 40 M€, le jeune attaquant brésilien a été revendu un an plus tard à Palmeiras en échange de 20 M€. Attendu comme le buteur providentiel des Blaugranas, Vitor Roque ne s’est jamais adapté en Catalogne, malgré un passage réussi au Betis. Depuis, son agent, André Cury a expliqué sur UOL que le Barça ne voulait pas s’en séparer et que son poulain n’était pas emballé par un retour au pays.

« Si ça n’avait dépendu que du Barça, la réponse aurait été négative. Ensuite, j’ai rencontré Anderson (Barros) et Leo Holanda (représentant légal de Palmeiras), et avec un avocat de Madrid, nous sommes allés de l’avant et avons réussi à obtenir un avis favorable de la FIFA. C’était un travail incroyable et très bien fait. Vitor peut jouer deux, trois ou quatre saisons ici à Palmeiras et il peut encore retourner en Europe et en équipe nationale brésilienne. Je pense que le poste de numéro 9 est encore ouvert aujourd’hui, même si nous avons des attaquants sensationnels dans le football brésilien. Au début, il (Vitor Roque) ne voulait pas (revenir au Brésil) parce qu’il était déjà en Europe, mais je lui ai raconté ce qui s’était passé avec Henrique et Keirrison… Un grand club européen achète le joueur, puis n’a plus de place pour lui et commence à le prêter à d’autres clubs. »