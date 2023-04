La masterclass de Gianluigi Donnarumma soulage le PSG !

Le PSG s’est donné un peu d’air et peut remercier Gianluigi Donnarumma. En pleine crise avant de se déplacer sur la pelouse de l’OGC Nice, le Paris Saint-Germain a assuré l’essentiel face aux Aiglons à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. Une victoire (2-0) acquise grâce aux réalisations de Lionel Messi et Sergio Ramos. Un succès surtout lié à l’incroyable performance réalisée par le portier des Rouge et Bleu sur sa ligne de but. Recruté à l’été 2021 et très critiqué depuis son arrivée, l’Italien a ainsi montré son plein potentiel, chassant, par ailleurs, de nombreux doutes.

Crédité d’un 8,5 et logiquement élu homme du match par notre rédaction, l’ancien gardien de l’AC Milan s’est tout simplement montré héroïque face au Gym. Parfait dans les airs et auteur de sept arrêts (2ème plus haut total cette saison après ses huit arrêts contre Lille), soit autant que sur les quatre derniers matchs cumulés, Donnarumma a bluffé son monde. Déterminant au moment de repousser les frappes de Pépé (43e) et de Moffi (45e), le Parisien a également profité d’une part de chance au retour des vestiaires.

Gianluigi Donnarumma était infranchissable !

Très heureux sur une tentative de Dante, l’Italien de 24 ans voyait le ballon rebondir sur sa barre puis son poteau. Une nouvelle fois sauvé par ses montant en toute fin de match sur une déviation peu contrôlée de Danilo, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026 a, par ailleurs, écœuré les Azuréens. Incapables de prendre à revers le héros du soir, Pepe, Todibo ou encore Moffi se heurtaient, tour à tour, au mur parisien. De quoi se montrer satisfait au micro de Canal + après la rencontre.

«Je suis très content de moi mais le plus important, c’est la victoire de l’équipe. Je suis toujours là pour chercher à m’améliorer à l’entraînement et faire tout mon possible pour aider. La tête est plus légère, mais il y aura un grand match contre le RC Lens, samedi prochain. Nous avons six points de plus, mais il faudra gagner. Nous avions besoin de cette victoire pour l’état d’esprit, j’ai vu une grande agressivité de la part de l’équipe, c’est très important». Désormais libéré de la pression d’avoir Keylor Navas en doublure, Gianluigi Donnarumma, chaleureusement félicité par son président au coup de sifflet final, devra désormais confirmer cette masterclass contre le RC Lens lors de la 31e journée de Ligue 1.