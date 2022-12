L'Europe sous le choc après l'élimination surprise de l'Allemagne, les Belges se font détruire par la presse

La suite après cette publicité

« Qatarstrophe » pour l'Allemagne !

La Nationalmannschaft est éliminée de la compétition et ne sortira pas des poules, malgré sa victoire 4 buts à 2 face au Costa Rica. Ce vendredi forcément la nouvelle fait couler beaucoup d'encre dans les journaux, outre-Rhin. C'est le cas par exemple avec le quotidien B.Z. qui fait dans le jeu de mot en évoquant une « Qatarstrophe ». L'élimination des Allemands fait aussi grand bruit en Angleterre comme avec The Sun qui parle de « KO », pour désigner les hommes d'Hansi Flick. Il faut dire qu'ils sont tombés de haut. Même si leur élimination ne se joue qu'à quelques millimètres. Du côté du Daily Mail, on évoque une erreur d'arbitrage sur un ballon qui semble sorti sur certains angles de caméra : « ne parlez pas de la VAR » titre le tabloïd. Cette élimination fait aussi grand bruit en Italie, avec par exemple le Corriere dello Sport qui en fait sa Une. « L'Allemagne s'arrête ici », résume le quotidien transalpin, en ajoutant que l'Espagne passe devant à la différence de but.

« Bye bye Belgium »

Et il n'y a pas que l'Allemagne qui est tombée hier, puisque la Belgique est également éliminée de la compétition. Les Diables Rouges ont fait match nul contre la Croatie (0-0), mais ça n'a pas suffi pour sortir des poules, puisque dans le même temps le Maroc a battu le Canada (2-1), prenant au passage la première place du groupe F. « Bye bye Belgium », placarde ainsi La Dernière Heure sur sa Une. Le journal belge s'en prend au passage à Romelu Lukaku qui a manqué plusieurs occasions et qui est désigné comme un « antihéros » par la DH... La Libre fait plutôt dans la sobriété et évoque « la désillusion » qui a touché tout un pays. On le rappelle la Belgique avait terminé 3e de la dernière Coupe du Monde. Pour Le Soir, « c'était mieux avant » justement. Le quotidien belge rapporte aussi, à l'instar de Metro, que Roberto Martinez, le sélectionneur, a jeté l'éponge. Il démissionne après 6 ans passés à la tête des Diables Rouges.

L'Espagne remercie l'Allemagne pour la qualif !

En Espagne en revanche le ton est tout autre, car la Roja s'est qualifiée, même si ça ne s'est joué à rien. « Danke », titre AS ce qui signifie «merci» dans la langue de Goethe. L'Espagne se retrouve 2e, derrière le Japon qui l'a battue (2-1). D'ailleurs, pendant 3 minutes, la Roja était provisoirement éliminée, lorsque le Costa Rica menait (2-1) contre l’Allemagne. Forcément, en Espagne, on remercie l'Allemagne, comme le fait à son tour Mundo Deportivo ! Pour Marca, même si la sélection nationale est passée, cela reste « une honte », d'avoir obtenu ainsi sa qualification. Alors que pour Sport, c'est un sentiment de stress qui a dominé ce match. « Quelle peur », titre le média.