Les demandes surréalistes de Ralf Rangnick pour signer au Bayern Munich

Nouvelle priorité du Bayern Munich pour arriver sur son banc, Ralf Rangnick (65 ans) est pour le moment toujours le sélectionneur de l’Autriche. Sous contrat jusqu’en juin 2026 et engagé cet été lors de l’Euro 2024 avec sa sélection, l’ancien coach de Schalke 04, du RB Leipzig et de Manchester United plait beaucoup au Rekordmeister pour remplacer Thomas Tuchel qui partira à la fin de la saison. Pour cela, il faudra régler des frais à la fédération autrichienne pour le recruter. Mais ce n’est pas la seule chose que le Bayern Munich devra faire.

En effet, Ralf Rangnick est quelqu’un d’exigent et qui aime avoir le contrôle des opérations. A l’origine du projet Red Bull que ce soit à Salzbourg ou au RB Leipzig, il a une forte expérience comme directeur sportif et voudra être plus qu’un simple entraîneur s’il débarque sur le banc du club bavarois. Selon le Salzburger Nachrichten, Ralf Rangnick aimerait avoir le dernier mot sur le mercato et les décisions sportives du Bayern Munich. Autrement dit, il souhaite se retrouvait au-dessus dans la hiérarchie de Max Eberl le directeur général des sports et Christoph Freund le directeur sportif. Si le Bayern Munich accède à ses demandes, Ralf Rangnick serait alors favorable de rejoindre le club bavarois.