L'Europe sous le choc après l'exclusion de la Russie, Pep Guardiola met un coup de pression à l'une de ses stars

L'expulsion de la Russie fait l'unanimité en Europe

Le couperet est tombé ! Alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie bat son plein, la FIFA et l'UEFA ont décidé d'exclure la Russie de toutes les compétitions internationales jusqu'à nouvel ordre. Pour L'Équipe, c'est un «carton rouge». Une information qui fait aussi la Une en Belgique avec La Dernière Heure, mais c'est toute l'Europe et tous les médias sportifs qui mettent en avant ce coup de tonnerre ! C'est le cas notamment en Angleterre où The Times estime que «la FIFA fait volte-face». Pour The Guardian, «la FIFA tourne le dos à la Russie» ! En Espagne aussi on salue ce courage qu'a eu la FIFA. AS nous gratifie d'une superbe première page avec un cinglant «dehors!». Même au Portugal, cela fait la Une de O Jogo qui estime que «le football met la Russie à la porte». C'est ce qu'on appelle une décision qui fait l'unanimité.

Pep Guardiola s'impatiente pour Grealish

117M€. Voici la somme record qu'a déboursée Manchester City pour s'offrir le nouveau joyau du Royaume, Jack Grealish, faisant au passage de l'Anglais le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League. Malheureusement, le joueur de 26 ans a bien du mal à montrer son vrai visage depuis son arrivée chez les Skyblues. Les supporters s'impatientent, tout comme son coach Pep Guardiola. Il est l'heure de te «brancher Jack», écrit le Manchester Evenening News, qui fait dans le jeu de mots. Le coach espagnol dit à son joueur d'oublier ses statistiques et de jouer son propre jeu. "Peut-être qu'il a trop écouté ce que les gens disent." Le message est passé.

Le feuilleton Dembélé repart de plus belle !

C'était le feuilleton du mercato hivernal et ce sera encore probablement le cas cet été. Ousmane Dembélé n'est plus le même homme depuis février. Il a même retrouvé un niveau conforme à ses capacités. Du côté du principal intéressé, l'envie est toujours la même : rester en Catalogne. Pourtant braqué à ce sujet, le président Johan Laporta aurait finalement changé d'avis. Il a «ouvert la porte à la continuité du Français : nous voulons qu'il reste», peut-on lire dans le quotidien espagnol Sport. Une déclaration que l'on retrouve également sur la première page du Mundo Deportivo. Le feuilleton Dembouz est loin d'être terminé !