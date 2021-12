PSG : la réponse cash de Leonardo à la Juventus dans le dossier Icardi

Mauro Icardi (28 ans) a certes inscrit le but qui a permis au Paris Saint-Germain de repartir de Lorient avec le point du match nul (1-1), mais l’attaquant argentin n’est clairement plus en odeur de sainteté dans la capitale. En perte de vitesse depuis 2020, le natif de Rosario est aujourd’hui un second couteau de Mauricio Pochettino (7 titularisations en 15 matches de L1, 4 buts).

Sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien capitaine de l’Inter Milan ne sera donc pas retenu par les dirigeants parisiens si une occasion se présente. Dernièrement, nous vous révélions d’ailleurs qu’un tel scénario est plausible puisque la femme et agent du joueur, Wanda Nara, a rencontré les décideurs de la Juventus. Prétendants du Sud-Américain depuis plusieurs années, les Bianconeri avaient même prévu de passer à l’action cet hiver.

La Juve n’a pas aimé la réponse de Leonardo

Et visiblement, la Vieille Dame a misé sur un échange avec le Brésilien Arthur Melo (25 ans) pour convaincre le PSG de lâcher son buteur. Les Rouge-et-Bleu affichant des lacunes au milieu, les Turinois pensaient donc proposer une formule intéressante. Mais dans son édition du jour, La Gazzeta dello Sport affirme que Leonardo a rembarré la Vieille Dame.

En clair, le directeur sportif parisien a fait savoir à la Juve que si elle est vraiment intéressée, elle devra se contenter d’un prêt avec une obligation d’achat. Une contre-offre francilienne qui n’a pas plu aux Bianconeri. Ces derniers aimeraient sans doute une simple option d’achat non obligatoire. Le quotidien italien explique donc que ce dossier s’est considérablement refroidi.