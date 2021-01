OM : les joueurs sont sous le choc !

La suite après cette publicité

Ce samedi a été plus que compliqué pour l'Olympique de Marseille. De supporters exaspérés, tant par la situation sportive que par la crise institutionnelle du club, ont d'abord manifesté devant le centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus avant que certains réussissent à entrer. Après ce fut le chaos. André Villas-Boas, Valentin Rongier, Steve Mandanda et Alvaro Gonzalez ont bien tenté d'aller au contact pour discuter, sans succès.

Alvaro Gonzalez a été touché par un projectile et a une égratignure quand le coach, selon les informations de L'Équipe, a été visé à deux reprises par des gens qui lui ont lancé des bouteilles d'eau. Forcément, les joueurs, ce dimanche, sont encore sous le choc et certains proches aussi. « C'est un club de fou, j'espère qu'il va partir vite », a lâché un proche au quotidien. Car la question va se poser. Qui va vouloir partir, les joueurs prêtés vont-ils vouloir rester et comment Pablo Longoria va convaincre les joueurs convoités ?

Les joueurs en veulent à leur direction

Le journal nous apprend aussi que les joueurs étaient assez largement énervés contre leur direction, incapable de les mettre en sécurité. Jacques-Henri Eyraud serait aussi dans le viseur, puisqu'il n'aurait rien fait pour apaiser les tensions ces derniers jours tout comme certains médias accusés d'avoir organisé un Marseille Bashing et d'avoir monté en épingle la brouille entre Florian Thauvin et Dimitri Payet. Les joueurs doivent se retrouver ce matin pour un entraînement, dans ce contexte.

Cela ne va pas être simple et l'OM va aussi devoir se trouver un nouveau coach pour l'année prochaine puisqu'AVB a annoncé qu'il devrait partir à la fin de la saison. Les tâches de Jacques-Henri Eyraud et celle de Pablo Longoria s'annoncent donc immenses alors qu'il reste quasiment la moitié de la compétition à jouer. Avec les dernières prestations des Phocéens, le club n'avait pas vraiment besoin de ça. Mais la colère montait depuis trop longtemps.