Ballon d’Or 2023 : Valence crie au scandale

En marge de la 67e cérémonie, le prix Socrates 2023 a été décerné à Vinicius Junior. Ce prix est censé récompenser les joueurs et joueuses engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. À cette occasion, des images du match polémique à Mestalla, face à Valence, ont été diffusées pour expliquer le combat incessant du Brésilien contre le racisme. Et ça n’a pas plu au VCF.

« Valence CF regrette l’utilisation de notre image lors du gala du Ballon d’Or et son association avec des comportements isolés que le Club a poursuivis de manière urgente et décisive, en appliquant les sanctions les plus sévères aux personnes impliquées. Nous réitérons notre condamnation la plus absolue du racisme, mais nous demandons également le plus grand respect pour nos supporters et notre Club », a indiqué le club ché sur X.