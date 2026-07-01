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Mathieu Valbuena se dirige vers Malte

Par Tom Courel
Mathieu Valbuena célèbre un but avec l'Olympiakos @Maxppp

L’aventure footballistique de l’ancien Marseillais se poursuit. En effet, Mathieu Valbuena (41 ans) serait sur le point de signer un contrat avec Santa Lucia FC, une équipe du championnat maltais comme l’indique Foto Mac. L’ancien joueur de l’équipe de France serait d’ailleurs intégré à l’effectif.

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Pour rappel, lors de la saison précédente, l’attaquant évoluait avec l’équipe réserve de l’Olympiakos, mais celui-ci semblait vouloir découvrir de nouveaux horizons sur le continent européen. Après 807 matchs, 111 buts et 169 passes décisives en clubs, tout est quasiment bouclé pour lui !

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