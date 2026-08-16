RC Lens - PSG : les compositions probables

C’est le début officiel de la saison de football en France. Pour ce Trophée des Champions 2026, le champion de France, le PSG, affronte le vainqueur de la Coupe de France, le RC Lens. Un duel entre celles qui ont clairement été les deux meilleures équipes de la saison, puisque les Sang-et-Or avaient terminé dauphins du club de la capitale en Ligue 1. Ces derniers jours, une petite polémique a tout de même éclaté.

La suite après cette publicité

Le Collectif Ultras Paris n’a par exemple pas apprécié que la rencontre se joue du côté de Bollaert. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain fait logiquement office de favori, notamment parce que les Parisiens ont remporté les huit dernières confrontations entre les deux équipes. Ce match sera peut-être l’occasion de voir les nouvelles recrues à l’œuvre d’un côté comme de l’autre, comme Michaël Cuisance, Michał Skóraś et Yacine Titraoui chez les Lensois, ou Lucas Digne et Maghnes Akliouche (déjà utilisé contre Aston Villa) côté parisien. Ferran Torres et Mika Godts n’ont pas été retenus et ne seront donc pas de la partie.

Du beau monde sur la pelouse

Pour ce match, le coach allemand du RC Lens devrait aligner un 3-4-3, avec Risser dans les cages, protégé par Nawrocki, Ganiou et Antonio. Devant l’arrière-garde, une ligne de quatre avec un double-pivot Cuisance-Bulatovic, et Udol et Abdulhamid sur les flancs. Enfin, devant, place à un trio composé de Sima, Edouard et Thauvin. Le nouvel arrivé Franjo Ivanovic devrait démarrer sur le banc.

La suite après cette publicité

En face, Luis Enrique devrait aligner du classique. Safonov sera présent au poste de gardien, avec le duo Pacho-Marquinhos devant lui. Digne et Zaïre-Emery seront les deux latéraux utilisés par l’Espagnol. Dans l’entrejeu, on devrait retrouver Vitinha, Mayulu et Fabián Ruiz, alors que le trio offensif parisien sera normalement composé de Kvaratskhelia, Dembélé et Akliouche.