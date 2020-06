Chelsea : Callum Hudson-Odoi disculpé des accusations de viol

L'attaquant de Chelsea Callum Hudson-Odoi, 19 ans, s'est exprimé sur les réseaux sociaux, déclarant que la police avait confirmé qu'elle ne donnerait pas suite aux accusations de viol proférées à son encontre par une jeune fille de 19 ans. «J'ai gardé le silence et j'ai aidé la police dans son enquête, certain que viendrait bientôt le jour où mon nom serait effacé de cette histoire», a écrit Hudson-Odoi sur Twitter. «Après une enquête complète et approfondie, la police a confirmé qu'elle ne prendrait aucune autre mesure», a-t-il ajouté. De son côté, la police a déclaré dans un communiqué «qu'un homme arrêté le dimanche 17 mai après une plainte pour viol a été remis en liberté sans suite.»

Pour rappel, le jeune attaquant de Chelsea avait été arrêté par la police dans la nuit du samedi 17 mai au dimanche 18 mai, après une altercation avec une jeune femme qu'il avait invitée chez lui. Rencontrée sur internet, la jeune femme avait appelé les forces de l'ordre ainsi qu'une ambulance aux alentours de 4h du matin, face à la gravité de la situation. Elle avait ensuite été conduite à l'hôpital par les secours, alors que Callum Hudson-Odoi avait lui été placé en garde à vue. L'attaquant des Blues a également remercié les personnes l'ayant soutenu alors que de graves allégations pesaient sur lui, et promis de se montrer irréprochable à l'avenir.