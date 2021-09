FC Barcelone : le vestiaire mécontent du staff médical

Il n'y a pas que les finances qui vont mal au FC Barcelone en ce moment. En effet, les blessures contractées et les retards de retour à l'entraînement s'accumulent chez les blaugranas : Martin Braithwaite, Pedri et Jordi Alba entre autres ont été blessés depuis le début de saison, Ansu Fati n'a toujours retrouvé la compétition depuis sa compétition en novembre suite à plusieurs opérations et Philippe Coutinho a enfin joué ses premières minutes en 2021 après une blessure genou.

D'après les informations d'ABC, le vestiaire catalan et leur entraîneur Ronald Koeman seraient mécontents des services médicaux du club, notamment en raison des erreurs de diagnostic et d'évaluation de la gravité des blessures. Le média espagnol ajoute que la longue période d'indisponibilité de Braitwaite (3 à 4 mois) serait la goutte qui a fait déborder le vase pour le tacticien néerlandais, qui aurait déjà demandé des changements à effectuer dans le staff médical barcelonais.