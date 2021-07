Nantes : Antoine Kombouaré ne compte plus sur Jean-Kévin Augustin

Hier, Franck Kita a tenu une conférence de presse lors de laquelle il a balayé l'actualité du FC Nantes. Il a notamment évoqué le cas de Jean-Kévin Augustin. Sous contrat jusqu'en 2022, l'ancien joueur du PSG, jugé hors de forme alors qu'il a été victime du syndrome du covid long, a été envoyé en réserve. « Il a eu le souci que vous savez mais on traite la chose. Ça va beaucoup mieux. Pour l’instant, il va reprendre avec la N2 et reprendra en équipe première si le coach le souhaite. Il est jeune, ambitieux, et ne va pas rester en réserve toute sa vie. Cette maladie est terminée, les tests sont positifs.»

Présent aussi face aux médias, Antoine Kombouaré a été beaucoup plus pessimiste concernant un retour de l'attaquant français. Ses propos sont relayés par Ouest-France. «Pour moi, c’est fini. Il n’est pas apte», a-t-il lâché. Le Kanak ne compte donc pas sur Jean-Kévin Augustin, dont l'état de forme ne l'a pas rassuré visiblement. La descente aux enfers continue pour le footballeur passé par Monaco et Leipzig.