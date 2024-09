OM : Medhi Benatia vide son sac sur le mercato

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, le mercato de l’Olympique de Marseille a été très animé. Entre les arrivées de Mason Greenwood, Elye Wahi, Jonathan Rowe ou encore Ismaël Koné, les départs de Jonathan Clauss, Iliman Ndiaye ou Pierre-Emerick Aubameyang et le cas de Chancel Mbemba, encore mis à pied ces dernières heures, l’été a été agité. Avec deux victoires et un nul, l’OM est à la deuxième place du Championnat avant d’affronter Nice, pour un derby chaud ce samedi, à suivre en direct commenté.

Pour revenir sur ces éléments chauds, le conseiller sportif de l’OM, Medhi Benatia, s’est confié peu avant le choc face aux Azuréens et a d’abord assuré que l’OM était passé dans une autre dimension par rapport à l’année dernière : « On a réussi à tourner la page, même à changer de livre depuis que je suis arrivé. On se doit de se qualifier tous les ans pour la Coupe d’Europe. Aucune décision n’est prise sans l’aval de Pablo Longoria. Notre équipe ne ressemblait pas au club de l’OM. Tu perds à Bergame en demi-finales d’Europa League, tu ne gagnes pas un duel, tu ne fais pas une faute. On est où là ? », a-t-il d’abord assuré au micro de BeIN Sports.

Medhi Benatia raconte l’arrivée de Roberto De Zerbi

Avant de revenir sur les coulisses de l’arrivée de Roberto De Zerbi : « On a vu qu’il était en train de résilier, je l’ai appelé au culot. Il m’a écouté, je lui ai dit qu’il devait redonner une identité à l’équipe. C’est un passionné, il a besoin de personnes vraies autour de lui », a assuré l’ex-international marocain, désireux de faire progresser les jeunes joueurs : « Mon rêve est d’avoir 3 ou 4 joueurs formés à l’OM et une équipe compétitive en Europe. On joue avec des jeunes importants de l’équipe comme Ismaël Koné ou Mason Greenwood ».

À propos des recrues, Medhi Benatia a fait le point sur le bon début de saison de l’international anglais. « Mason Greenwood ? C’est le très, très haut niveau. J’ai joué avec Dybala, Robben… lui, c’est un joueur qui n’a pas de limites. Il peut mettre 20 buts par saison s’il veut ». En se montrant ensuite élogieux envers Pierre-Emile Hojbjerg, qu’il a connu au Bayern Munich. « C’est un des premiers noms qu’on a essayés. Ce n’était pas possible au début, je voulais relancer le dossier, il bonifie les autres joueurs ». Enfin, le conseiller marseillais a salué le choix d’Elye Wahi d’avoir choisi l’OM : « Il avait des convoitises, il ne voulait que l’OM. Il a fait des efforts financiers pour venir ici. C’est fort ».

