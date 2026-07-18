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Xavi veut diriger une sélection nationale

Par Josué Cassé
Erik ten Hag et Xavi Hernandez en 2023 @Maxppp

Interrogé sur son avenir professionnel, Xavi, ancien coach du FC Barcelone, en a dit plus. L’Espagnol a, en effet, révélé vouloir prendre en main une sélection nationale.

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«Mon prochain défi pourrait être une équipe nationale, ça me convient et c’est ce que je veux. Je suis motivé pour participer en tant que sélectionneur à une Coupe du monde, un EURO, une CAN, une Coupe d’Asie… J’ai une famille. Un club ne me laisserait pas autant de temps avec ma famille, j’ai des enfants encore jeunes». Avis aux intéressés.

Pub. le - MAJ le
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